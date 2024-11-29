ماكرون دعا إلى وقف فوري لأي أعمال تنتهك وقف إطلاق النار في لبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الوقف "الفوري لكل الأعمال التي تنتهك وقف إطلاق النار الساري في لبنان منذ الأربعاء".

وخلال مكالمتين هاتفيتين الخميس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا ماكرون "جميع الأطراف إلى العمل على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار هذا" بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن "جميع الأعمال التي تخالف هذا التطبيق الكامل يجب أن تتوقف فورا".