دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الوقف "الفوري لكل الأعمال التي تنتهك وقف إطلاق النار الساري في لبنان منذ الأربعاء".
وخلال مكالمتين هاتفيتين الخميس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا ماكرون "جميع الأطراف إلى العمل على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار هذا" بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن "جميع الأعمال التي تخالف هذا التطبيق الكامل يجب أن تتوقف فورا".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون دعا إلى وقف فوري لأي أعمال تنتهك وقف إطلاق النار في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.