جعجع: حزب الله أخذ لبنان إلى الحرب وارتكب جريمة كبيرة بحق اللبنانيين

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في كلمة له بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" والهيئة التنفيذيّة في حزب "القوّات اللبنانيّة"، انه " حاولنا نوفر على اللبنانيين الحرب ومعاناته، وعملنا منذ اكثر من سنة على هذا الأمر لأننا كنا نرى الى أين ستصل الأمور"، لافتا الى ان "نتيجة حرب الاسناد كانت أن غزة تدمرت وكذلك لبنان وتبين أن وحدة الساحات هي نظرية لا وجود لها على أرض الواقع".

وشدد جعجع على ان "حزب الله بقرار واضح فتح حرب إسناد ولكن من أين يملك الحق في ذلك؟ لقد "اغتصب" كل اللبنانيين بفتح هذه الحرب"، معتبرا ان "حزب الله أخذ لبنان إلى الحرب في وقت كانت فيه غالبية اللبنانيين ضدها ومنذ عام وحتى أيلول زار لبنان عدد من وزراء الخارجية والمبعوثين لإقناع حزب الله بوقف إطلاق النار لكنه تمسّك بموقفه وأصرّ على الاستمرار بما يقوم به".

وأضاف :"حزب الله ارتكب جريمة كبيرة بحق اللبنانيين وبحق سكان البقاع والجنوب والضاحية وكنا بغنى عن استشهاد أكثر من 4000 وعن تهجير من تهجّر وتدمير ما تدمّر ورغم كل هذه الكوارث لا يزال نواب حزب الله يتحدثون عن "انتصار" بمنطق عجيب غريب لا يمتّ إلى الواقع بصلة".