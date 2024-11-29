الحاج حسن بعد لقائه ميقاتي: وضعنا خطة لمسح الأضرار جراء العدوان وهناك امكانية لتعويض المزارعين

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفيرة السويد الجديدة في لبنان جيسيكا سفاردستروم في زيارة بروتوكولية، تم في خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل ميقاتي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني المارشال هارف سميث، في حضور سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال: "وضعت رئيس الحكومة في الجولة التي قمت لمعاينة الاضرار الزراعية في منطقة بعلبك- الهرمل على ان اقوم لاحقا في جولات في الجنوب للغاية نفسها، ونحن في الوزارة وضعنا خطة لمسح الاضرار على الأراضي اللبنانية المتضررة كافة لرفعها الى مجلس الوزراء لاخذ العلم والموافقة عليها، وهذه الخطة ستشمل محافظات الجنوب، النبطية، والبقاع الاوسط والشمالي، وشركاؤنا في هذه الخطة هم المنظمات العاملة والهيئات المانحة. القطاع الزراعي كان اكثر هشاشة واليوم نحتاج ان يكون من الأولويات لاعادة ضخ الدم فيه ولكل المزارعين في كافة القطاعات، لانهم ابدوا ثباتهم في هذه الحرب، ولكن نحتاج المساعدة لان لا قيامة للاقتصاد الوطني اللبناني من دون التحول الى اقتصاد منتج من خلال الزراعة والصناعة".

وردا على سؤال، عن امكانية التعويض للمزارعين، أجاب: "نعم هناك امكانية لذلك وهناك نقاش مع المنظمات الدولية كما طرحنا فكرة ان يكون هناك تحويل لبعض الاموال التي كانت مرصودة بالأصل للقطاع الزراعي للعمل المستدام ان تكون اموالا طارئة وهذا الموضوع بدأنا العمل به مع منظمة " الفاو"، اضافة الى ذلك، فان مسح الاضرار سيكون متوازيا بالتوقيت مع المسح التي تقوم به منظمة الفاو ووزارة الزراعة و المجلس الوطني للبحوث العلمية، وهو مسح جوي لتخمين الاضرار وتحديدها على الاراضي اللبنانية كافة".