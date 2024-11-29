كركي : تمديد مفعول براءة الذمة المنتهية الصلاحيّة لغاية 31/12/2024

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة ، حملت الرقم 773 قضى بموجبها تمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق والمنتهي مفعولها بين تاريخ 1/9/2024 ضمنا و 30/12/2024 ضمنا الى 31/12/2024، اعتبارا من اليوم (29/11/2024.

وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق انه "حتى بعد أفول شبح العدوان الإسرائيلي الغاشم عن بلدنا الحبيب لبنان، لا يزال التضامن والتكاتف بين القطاعات كافّة ضرورة ملحّة من أجل احتواء ومعالجة تداعيات الأزمات التي تسبب بها من خراب ودمار على كافّة الأراضي اللبنانيّة.

وعليه، قام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بإتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات على مختلف الصعد (الصحية، الإجتماعية، الإقتصادية والمالية...) من شأنها التخفيف عن المتعاملين مع الصندوق ومساندتهم من مضمونين، وأصحاب عمل، وكذلك المؤسسات الصحيّة.

وفي هذا السياق وبناء على إنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رقم 1338 تاریخ 3/10/2024، وبناء على اقتراح وزير العمل وموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

وبناءً على المرسوم رقم 14286 تاريخ 18 تشرين الثاني 2024 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 48 تاريخ 28 تشرين الثاني 2024، وبعد إجراء التعديلات اللازمة على برامج المكننة العاملة في الصندوق، أصدر المدير العام مذكرة إعلاميّة بتاريخ 29/11/2024 حملت الرقم 773 قضى بموجبها تمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 1/9/2024 ضمناً و 30/12/2024 ضمناً الى 31/12/2024، اعتباراً من اليوم (29/11/2024.

في هذه المناسبة، جدّد كركي حرصه الشديد على القيام بكل ما هو مطلوب وضروري وحتّى استشثنائي من أجل النهوض من جديد والوصول ببلدنا الحبيب لبنان إلى برّ الأمان".