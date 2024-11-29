شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مصر أكتوبر": الرئيس السيسى أنشأ بنية تحتية قوية وقادرة على جذب الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة جدا بالتنمية الصناعية الشامل، بعد الانتهاء من تحديث البنية التحتية على مستوى الجمهورية، في كل القطاعات المختلفة.

وأضافت الدكتورة جيهان مديح، في تصريحات لها اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن ينشأ بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي، مشددة على أن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية بقوة كبيرة خاصة بعد خلف بيئة قانونية وتنظيمية للتشجيع المستثمرين.

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر، هناك رغبة قوية في إعادة هيكلة القطاع الصناعي نحو المستقبل والجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن خارطة الطريق الجديدة تهدف إلى تطوير الصناعات التقليدية القديمة والجديدة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الصناعي مع تقليل التكلفة.