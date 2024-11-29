شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يشارك فعاليات منتدى الشباب العربى الصينى بمدينة جوهاى والان مع تفاصيل الخبر

يشارك حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، فعاليات المنتدي الصينى العربي للسياسين الشباب فى دورته الثالثة، بدعوة رسمية من دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.



ويحضر ممثلاً للحزب محمد عبد العليم عضو الهيئة العليا، وبدأت فاعليات المنتدي 25 نوفمبر وتستمر حتي 4 ديسمبر بمدينة جوهاي بمقاطعة قوانغدونغ.

وتخلل برنامج الرحلة زيارة ميدانية للوفود الشبابية الحضور إلي شركة ناينستار رابع أكبر شركة طابعة ليزر عالمياً، وشركة جرى ألكتريك العالمية للأجهزة الكهربائية، شركة صناعة الطيران العام الصينية شركة Avic لصناعة الطائرات وأيضا زيارة جسر هونغ كونغ _ماكاو العملاق عابر للبحر من مدينة جوهاى وجزيرة الدلفين الأزرق.



وفي مساء اليوم الثاني للرحلة أقيمت مأدبة عشاء للشباب المشاركة بحضور ليو جيانتشاو وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورحلة بحرية في مدينة جوهاي.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار محمد عبد العليم، إن المنتدي يلعب دوراً إيجابياً في تعزيز التبادل الشبابي بين الصين والدول العربية ودفع بناء المجتمع الصيني- العربي تجاه المصير المشترك، ومن أجل تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتبادل الفكري بين الجانبين.

وأضاف أن الشباب يمثل ركيزة البناء الأساسية للدول والأمم؛ ولذا فإن الاهتمام بتعزيز التعاون والصداقات يفتتح آفاق أكثر لتعاون الدول وبعضها بما يخدم مصلحة الشعوب.

