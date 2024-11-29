شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد ورشة حول دور الخطاب الدينى فى الحفاظ على القيم الأخلاقية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول "دور الخطاب الديني في الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع وتعزيز إحياء مكارم الأخلاق".

وتناولت الورشة مناقشة دور الخطاب الديني في الحفاظ على القيم الأخلاقية في المجتمع، وأهمية التشريع أيضا في تعزيز حماية هذه القيم، وأهمية إحياء المبادرات الاجتماعية للتوعية بأهمية الحفاظ على الأخلاق والتحلي بمكارم الاخلاق في جميع التعاملات بين الأفراد داخل المجتمع.

وأشار الحضور في الورشة إلى أن السيرة النبوية حافلة بالتعامل بالصفات الكريمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بمكارم الأخلاق، وأن المنهج التربوي نحتاجه فى كافة مناحي الحياة، كما قدم الصحابة والتابعين والأئمة السابقين نماذج مضيئة لمكارم وقيم الأخلاق يجب تطبيقها في المعاملات كافة، وأن منظومة الأخلاق المهنية موجودة فى التراث الإسلامي، ولفتوا إلى أن الفقهاء عندما أرادوا أن يبينوا الأحكام ربطوها بالأخلاق لأنها غاية تربوية، ولفتوا إلى أهمية تعليم أبنائنا قيمة القدوة واحترام الآخرين، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على الهوية المصرية والتي تشمل قيم وأخلاقيات المجتمع فى ظل المستحدثات التكنولوجية الحديثة.

وأوصى الحضور في الورشة بضرورة إحياء مكارم الأخلاق في جوانب حياتنا اليومية، والتوعية بغرس القيم الأخلاقية من خلال التعليم في المدارس والجامعات، ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بالمنهج التربوي والأخلاقي فى مناهج التعليم، وتعزيز تطبيق القيم الأخلاقية في العمل، والتوعية بها فى الإعلام؛ ونشر المفاهيم الأخلاقية فى صناعة ثقافة التربية سواء بإنتاج مواد إعلامية وفنية، وتفعيل الخطاب الرقمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعمل على التوعية بالقيم الأخلاقية.

وأكدوا على أهمية استعادة منظومة القيم الأخلاقية باعتبارها تتعلق باستعادة الهوية، واستعادة القواسم المشتركة ببن أفراد المجتمع، وتدريب الأئمة والدعاة للتواصل مع الشباب عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للرد على الفتاوى المتعلقة بأخلاقيات المجتمع، بالإضافة إلى تدريس اللغة العربية فى كل المدارس والجامعات فى مصر حتى المدارس الأجنبية لما لها من انعكاس على الهوية الوطنية ويتسق مع الثقافة المصرية.

أدار الورشة الدكتور نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإسراء طلعت، عضو التنسيقية، وشارك في الورشة: د. محمد البيومي ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، د. محمد مهنا - أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، د.محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وحضر الورشة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من: أحمد عبد العزيز، أسماء عبدالله، حنان جوهر، رحاب عبد الله، سمية هاشم، عادل منيب، عبير العريان، كريم جمال، محمد عبد الخالق غنيم، محمد علام، مينا عماد الجاولي، يوسف عماد.