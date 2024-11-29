رئيس مجلس مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية: الهجوم عند مفترق "غيتي أفيسار" يؤكد أننا في حالة حرب بالضفة

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس مجلس مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية، قوله إن "الهجوم عند مفترق "غيتي أفيسار" يؤكد أننا في حالة حرب بالضفة الغربية".

ورأى أن "الوقت مناسب الآن لدخول مدن الضفة بقوة كبيرة وتطهيرها"، على حد تعبيره.

في وقت سابق، اوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، أن "عملية إطلاق النار في أرئيل هي كمين لاستهداف دورية شرطة وحافلة".

وكان قد أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن سقوط "9 مصابين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية حالة 3 منهم خطيرة وقتل منفذ العملية".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن "الحافلة التي تعرضت لعملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل كانت قادمة من تل أبيب".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه "تدخل الإسعاف بعد إطلاق نار عند مفترق جيتي أفيسار بالقرب من مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاعتداءات اليومية على الفلسطينيين في الضفة الغربية.