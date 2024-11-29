الإسعاف الإسرائيلي: 9 مصابين بإطلاق نار على حافلة قرب أرئيل في الضفة حالة 3 منهم خطيرة وقتل منفذ العملية

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن سقوط "9 مصابين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية حالة 3 منهم خطيرة وقتل منفذ العملية".
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن "الحافلة التي تعرضت لعملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل كانت قادمة من تل أبيب".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه "تدخل الإسعاف بعد إطلاق نار عند مفترق جيتي أفيسار بالقرب من مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاعتداءات اليومية على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
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