النشرة: مخابرات الجيش تمكنت من تحرير شبان من عكار بعد اختطافهم من قبل عصابة اوهمتهم بتأمين سفرهم الى أوروبا مقابل مبالغ مالية

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بانه بعد عملية اختطاف شبان من بلدة "ببنين وبلدة الكنيسة" العكارية من قبل عصابة اوهمتهم بتأمين السفر لهم عبر البحر بإتجاه اوروبا بطريقة غير شرعية واستدراجهم الى الحدود واقتاديهم بعدها الى داخل الاراضي السورية للمطالبة بفدية.

افادت المصادر انه وبعد متابعة حثيثة ومفاوضات دامت حتى ساعات الفجر الاولى تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من تحريرهم بالتنسيق مع العشائر في المنطقة، وبعد التحقيق معهم جرى اخلاء سبيلهم وجميعهم بحالة جيدة.