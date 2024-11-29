الجيش الروسي اعلن السيطرة على قرية جديدة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي "السيطرة على قرية جديدة في جنوب منطقة دونباس في شرق أوكرانيا حيث تسارع تقدم القوات الروسية في الخريف"> وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن "تجمع الجنوب للقوات الروسية حرر بلدة روزدولنيه" مشيرا كذلك إلى السيطرة على قرية ثانية في منطقة دونيتسك بدون تحديد موقعها.

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