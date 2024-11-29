اعلنت بلدية جبيل-بيبلوس في بيان انه"في إطار تحضيراتها لفصل الشتاء، باشرت أعمال كشط الطريق لتحسين سطح الاسفلت والحد من مخاطر الانزلاق نتيجة الأمطار.
ولفتت الى ان "هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البلدية لضمان سلامة المواطنين وتسهيل حركة السير في الظروف المناخية الصعبة". و دعت" السائقين الى توخي الحذر أثناء القيادة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية جبيل باشرت أعمال كشط الطرق للحد من مخاطر الانزلاق نتيجة الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.