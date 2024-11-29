بلدية جبيل باشرت أعمال كشط الطرق للحد من مخاطر الانزلاق نتيجة الأمطار

اعلنت بلدية جبيل-بيبلوس في بيان انه"في إطار تحضيراتها لفصل الشتاء، باشرت أعمال كشط الطريق لتحسين سطح الاسفلت والحد من مخاطر الانزلاق نتيجة الأمطار.

ولفتت الى ان "هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البلدية لضمان سلامة المواطنين وتسهيل حركة السير في الظروف المناخية الصعبة". و دعت" السائقين الى توخي الحذر أثناء القيادة".