إفتتاح مدرسة التدريب على إدارة ومكافحة حرائق الأحراج في حمانا

برعاية وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وحضور المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، تم افتتاح مدرسة التدريب على إدارة ومكافحة حرائق الغابات في بلدة حمانا، تأكيداً على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستعدادات الوطنية لمكافحة الحرائق وحماية البيئة.

واكد خطّار "أهمية إنشاء هذه المدرسة التي تهدف إلى تعزيز قدرات عناصر الدفاع المدني في مواجهة حرائق الغابات"، مشيرًا إلى أن "هذه المبادرة تمثل خطوة هامة في حماية الثروة البيئية من التهديدات المتزايدة"، موضحاً أنه "قد تم تجهيز المدرسة بفضل الدعم المتواصل من الدولة الفرنسية عبر سفارتها في لبنان، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA)، والجمعيات المحلية مثل ROADS FOR LIFE و GREEN CEDAR LEBANON، ونادي روتاري وMYKA FOUNDATION".