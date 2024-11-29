أفادت قناة "المنار"، بأن جرافات الجيش الإسرائيلي تقوم بعملية تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون قرب منطقة العبارة في بلدة كفركلا المقابلة للجدار الحدودي.

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون في كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.