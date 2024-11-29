النشرة: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف اطراف بلدتي مركبا وطلوسة

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن قصف مدفعي استهدف اطراف بلدتي مركبا وطلوسة. ويأتي ذلك رغم قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في خرق الاتفاق.

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