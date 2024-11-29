"المنار": قوات إسرائيلية مؤلفة من 4 دبابات وجرافتين تتوغل في أحد الأحياء الغربية للخيام

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أفادت قناة المنار، بأن "قوات إسرائيلية مؤلفة من 4 دبابات وجرافتين تتوغل في أحد الأحياء الغربية في مدينة الخيام التي لم تدخلها خلال المواجهات وصمد فيها المقاومون طيلة فترة العدوان".
وأشارت القناة إلى أن القوات الإسرائيلية "تحتلها الآن تحت ظلال وقف اطلاق النار في خرق لهذا القرار".
ونشرت القناة توثيقا عبر الصور "لعملية احتلال وتمدد جديدة لدبابات الجيش الإسرائيلي وجرافاته باتجاه جبانة مدينة الخيام وأحد الأحياء الغربية نزولا، وتنفيذ عمليات هدم وتجريف لمناطق لم يتمكن الجيش من الدخول إليها أثناء المواجهات".
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