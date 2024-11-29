الجيش: تحرير 3 سوريين بعد خطفهم من قبل عصابة

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه "بتاريخ 28/ 11/ 2024، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير السوريين (م.م.) و(م.ع.) و(أ.م.) في بلدة حوش السيد علي – البقاع بعد استدراجهم وخطفهم من قبل عصابة بتاريخ 24/ 11/ 2024".
واكدت أنها "تجري المتابعة لتوقيف الخاطفين وإحالتهم على القضاء المختص".
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