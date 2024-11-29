عطالله: مراجعتنا للأمور يجب أن تحصل بالعقل ولمصلحة البلد

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، الى أنني "أعتقد أن هناك مراجعة ذاتية نقدية وجديدة لدى حزب الله مبنية على معطيات الحرب الأخيرة وعلى ما لمسه من الشعب اللبناني"، لافتا الى أن "مراجعتنا للأمور يجب أن تحصل بالعقل ولمصلحة البلد، وليس بالقلب، وحزب الله لا يستطيع أن يتحمل بمفرده مسؤولية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار".

واعتبر في حديث لقناة الـLBCI، أنه "لا يمكن أن تؤخذ الدولة اللبنانية اليوم على محمل الجد حتى من قبل الدول التي ترغب بمساعدتها اذا كانت تتعاطى باتفاقاتها وتواقيعها بخفة، ونحن دولة تريد أن تحافظ على الحد الأدنى من مقوماتها".