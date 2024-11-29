أفادت قناة "المنار"، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت اليوم ايضا إلى ساحة بلدة مركبا التي لم تتمكن من دخولها في ايام المواجهات واحتلتها اليوم في ظل وقف اطلاق النار بعد تواجد المدنيين فيها يوم امس وتقوم بعملية تجريف وقطع طرقات".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": الجيش الإسرائيلي تقدم إلى ساحة مركبا ويقوم بعملية تجريف وقطع طرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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