شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: خط الرورو يساهم فى تحول مصر لمنطقة لوجستية بين أوروبا وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري الإيطالي يُمثل نجاحا كبيرا للحكومة، ووزارة النقل وتتويجا رائعا وعظيما للحوار المصري الإيطالي عامي 2018 و 2019 وللمُباحثات على هذا المشروع، وكذلك نجاحا للتنسيق الذى تم بين وزارة النقل و كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل أي معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير، تشغيل وإطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي.

وأشار «ناجى الشهابى» إلى أن هذا الخط سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وذلك من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، كما سيساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالأسواق الإيطالية والأوروبية .

وأضاف «رئيس حزب الجيل»، أن التشغيل المستدام لخط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين، منوها أن هذا الخط الجديد سيتيح وصولا سريعا للمنتجات المصرية إلى جميع المدن الأوروبية، موضحا يستغرق أن وصول الشحنة بين مينائي دمياط وتريستا لن يستغرق سوى يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية

وأكد "الشهابي"، أنه يعتبر هذا الخط اضافة للبنية التحتية العملاقة التى أقامتها الدولة المصرية خلال السنوات العشرة الأخيرة لافتا أنه كان ضرورة تفرضها اهتمام الرئيس السيسى بتعميق الصناعة وتوطينها وجعل مصر مركز صناعي عالمي وييسر الوصول بصادراتنا الى المائة مليار دولار سنويا ..