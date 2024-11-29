شكرا لقرائتكم خبر عن الصين وروسيا تنفذان تحليقًا جويًا مشتركًا فوق بحر اليابان والان نبدء بالتفاصيل

تدريب مشترك

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الدفاع الصينية اليوم، أن الطيران "الروسي والصيني"، نفذا دورية إستراتيجية مشتركة، فوق منطقة بحر اليابان.وذكرت الدفاع الصينية -في بيان لها- أنه وفقًا لخطة التعاون السنوية بين الجيشين الصيني والروسي، نفذ الطرفان "الدورية الجوية الإستراتيجية المشتركة التاسعة" في منطقة بحر اليابان.يذكر أن منطقة بحر اليابان، شهدت في سبتمبر الماضي تدريبًا بحريًا مشتركًا.ونفذ التدريب سفن حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية وجيش التحرير الشعبي الصيني، كونه جزءًا من تدريبات مشتركة، في إطار مناورات القيادة والأركان الإستراتيجية "المحيط 2024".