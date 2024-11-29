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الصين وروسيا تنفذان تحليقًا جويًا مشتركًا فوق بحر اليابان

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واس- بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الدفاع الصينية اليوم، أن الطيران "الروسي والصيني"، نفذا دورية إستراتيجية مشتركة، فوق منطقة بحر اليابان.
وذكرت الدفاع الصينية -في بيان لها- أنه وفقًا لخطة التعاون السنوية بين الجيشين الصيني والروسي، نفذ الطرفان "الدورية الجوية الإستراتيجية المشتركة التاسعة" في منطقة بحر اليابان.

تدريب مشترك

يذكر أن منطقة بحر اليابان، شهدت في سبتمبر الماضي تدريبًا بحريًا مشتركًا.
ونفذ التدريب سفن حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية وجيش التحرير الشعبي الصيني، كونه جزءًا من تدريبات مشتركة، في إطار مناورات القيادة والأركان الإستراتيجية "المحيط 2024".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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