شكرا لقرائتكم خبر عن مع آلاف الضحايا.. تحذيرات من أسوأ فيضانات في ماليزيا خلال سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وجرى إجلاء أكثر من 80 ألف شخص، جراء فيضانات اجتاحت عددًا من الولايات، فيما حذر مسؤولون من أن الرياح الموسمية قد تتسبب في أسوأ فيضانات تشهدها ماليزيا منذ عشر سنوات. أشد فيضانات منذ أعوام وقال نائب رئيس الوزراء رئيس المركز الوطني لإدارة الكوارث أحمد زاهد حميدي: إنه من المتوقع "أن تكون الفيضانات أشد من تلك التي شهدتها البلاد في 2014 وأجبرت أكثر من ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم".

وأضاف أحمد زاهد، أن الحكومة نشرت أكثر من 82 ألفًا من أفراد الأمن بالإضافة إلى قوارب إنقاذ وسيارات وطائرات هليكوبتر.

وكثيرًا ما تجتاح الفيضانات الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية أثناء فترة الرياح الموسمية بين أكتوبر ومارس، لكن الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع تسببت في عمليات إجلاء واسعة معظمها في ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية الحدودية مع تايلاند.

