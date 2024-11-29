شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 9 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة سومطرة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّنت فرق الإنقاذ في إندونيسيا من انتشال جثتين إضافيتين من حافلة سياحية تعرضت لانهيار أرضي تسببت به الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، مما رفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية إلى تسعة، وفقا لما ذكره المسؤولون. ولقي ما لا يقل عن 20 شخصًا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات أخرى في المنطقة هذا الأسبوع.

وذكر المسؤولون أنه تم انتشال الجثث من الحافلة التي غطتها الأشجار والطمي والصخورالناجمة عن الانهيار الأرضي على الطريق بين مدينة ميدان وبلدة بيراستاجي بإقليم نورث سومطرة الإندونيسي، مساء الخميس. الانهيارات تقطع الطرق ويعد هذا الطريق هو الطريق الرئيسي من العاصمة ميدان إلى المناطق الأخرى في المنطقة. وكانت الحافلة من بين مركبات تقطعت بها السبل بسبب الانهيارات الأرضية على طول الطريق منذ صباح الأربعاء. كما أصيب أكثر من 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة ميدان.

وتتسبب الأمطار الموسمية، التي تستمر من أكتوبروحتى مارس، في حدوث الفيضانات والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في إندونيسيا، وهي أرخبيل مكون من 17 ألف جزيرة يعيش فيها ملايين الأشخاص بمناطق جبلية أو بالقرب من سهول الفيضانات الخصبة.

