أسوشيتد برس: عدد الفارين من الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة الأوكرانية قد يصل إلى 200 ألف

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن نائب أوكراني، بأن "عدد الفارين من الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة الأوكرانية قد يصل إلى 200 ألف شخص".

واشارت الى ان "الأرقام الحقيقية ربما تكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية. وقد تم تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا بدءا من 24 فبراير 2022، ووقع الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في اليوم التالي على مرسوم التعبئة العامة في البلاد، والذي بموجبه تم تقييد مغادرة البلاد للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما".