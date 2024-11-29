أردوغان: نعمل لمد يد العون لأشقائنا في غزة ولبنان

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى "أننا نعمل لمد يد العون لأشقائنا في غزة ولبنان، فتركيا إحدى الدول الأكثر تقديما للمساعدات لفلسطين بإرسالها ما يتجاوز 86 ألف طن من المساعدات".

ولفت، في كلمة مصورة نقلتها وكالة الأناضول، إلى "أننا نواصل اتصالاتنا الدبلوماسية لإبداء الدول الإسلامية رد فعل موحد واتخاذ إجراءات مشتركة ضد الظلم في غزة".

وأعلن أردوغان، "أننا نواصل مساعينا من أجل خطوات موحدة للعالم الإسلامي ضد العدوان الإسرائيلي".