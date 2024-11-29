واللا: جنون العظمة يقود نتانياهو وائتلافه لدفع رئيسي أركان الجيش والشاباك للاستقالة وإلغاء الانفصال عن غزة

افاد موقع "واللا" بأن "جنون العظمة يقود رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وائتلافه لدفع رئيسي أركان الجيش والشاباك للاستقالة وإلغاء الانفصال عن غزة"، مشيرا الى ان "نتانياهو وائتلافه يفرضون قوانين لإضعاف المستشارة القضائية وحصار الإعلام وتعقيد ترشح العرب للكنيست".

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