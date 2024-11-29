الخوي باجتماع وزراء العدل العرب: العدو الإسرائيلي لا يقف أمام أي حدود قانونية أو إنسانية ولا يعترف بأي قرارات دولية

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، خلال مشاركته في أعمال اجتماع وزراء العدل العرب في القاهرة، أن "لبلدي لبنان وأهله مكانة خاصة في وجدانكم ولا زلتم ترونه سويسرا الشرق مهما المت به الحروب والازمات وقد دفع ولا يزال يدفع من أجل ذلك سنوات من الحروب مع العدو الإسرائيلي الذي لا يقف أمام أي حدود قانونية أو إنسانية ولا يعترف بأي قرارات دولية".

وتوجه الخوري الى " مجلس وزراء العدل العرب بالتحيّة والتهنئة والتقدير للجهود التي بذلت والمبادرات التي جرى تتويجها اخيرا بمشاريع عربية على المستويات كافة. وأود أن أعبّر عن خالص التقدير للدور الذي تقوم به الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل والشكر موصول للدور العلمي الذي يقوم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وذلك بهدف النهوض بالبحث العلمي والقانون بكافة المجالات".