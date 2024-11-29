عز الدين جالت في مدينة صور وتفقدت الاحياء والمباني: كلنا لدينا تصميم لإعادة إعمار ما تهدّم

جالت النائبة عناية عز الدين في مدينة صور وتفقدت الاحياء والمباني التي طالها العدوان الإسرائيلي على مدى 66 يوماً. ولفتت الى أن "مدينة صور باتت في حال لم نعتد عليها جراء الدمار ولكن الرؤوس مرفوعة والإرادة صلبة لا تنكسر، وكلنا لدينا تصميم لإعادة إعمار ما تهدّم". وأشارت الى أن "عودتنا جاءت بفضل الشهداء وتضحيات المقاومين وصمودهم وجهادهم الذين كسروا من أراد كسر إرادتنا".

ورأت أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يعرف سر هذه الأرض وناسها وخبر عزيمتهم وإرادتهم وتصميمهم لذلك هو الافضل للقيام بمهمة التفاوض والمقاومة السياسية".