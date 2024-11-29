"النشرة": اشادة عربية واسعة بخطوات بري واستعداد خليجي للمؤازرة

علمت "النشرة" ان مسؤولين كبار في دول عربية عبّروا عن إعجابهم بخطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ألقاه يوم وقف الحرب. وردّد هؤلاء كلاماً عن اهمية الدور الذي يلعبه رئيس المجلس النيابي في لبنان، "في سبيل جمع الشمل ووحدة الصف اللبناني".

وبحسب المعلومات فإن دولاً خليجية ابدت تأييدها لخطوات بري، في اتصالات اجراها مسؤولون عرب رفيعو المستوى بمسؤولين لبنانيين، اعلنوا فيها عن استعدادهم لمؤازرة ودعم لبنان في المرحلة المقبلة، وخصوصاً بعد انتظام الحياة السياسية فيه، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية.

وقالت مصادر مطّلعة ل "النشرة" ان الإمارات وقطر والسعودية والعراق ومصر والأردن، تأتي في طليعة الدول العربية التي تهتم بالاستقرار اللبناني.