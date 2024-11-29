المعارضة السورية المسلحة: دخلنا أول أحياء مدينة حلب وسيطرنا على مركز البحوث العلمية في حي حلب الجديدة

ادعت المعارضة السورية المسلحة، بأنها دخلن أول أحياء مدينة حلب وسيطرت على مركز البحوث العلمية في حي حلب الجديدة، وفق ما نقلت عنها قناة الجزيرة.

وزعمت: "قواتنا تبعد 2 كم عن وسط مدينة حلب بعد دخولها حي حلب الجديدة إثر معارك مع النظام السوري".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه اشتباكات بين الجيش السوري من جهة وما يسمى بيهئة "تحرير الشام" وفصائل مسلحة موالية لها من جهة أخرى.

في وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مصدر أمني في الحكومة السورية، إعلانه عن وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة ‎حلب.

وكان قد أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أمس، عن مقتل أكثر من 200 شخص غالبيتهم من المسلحين في جراء المعارك المتواصلة منذ بين الجيش السوري، وهيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها في شمال سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.