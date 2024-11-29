"أ.ف.ب" عن مصدر أمني في الحكومة السورية: وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة ‎حلب

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مصدر أمني في الحكومة السورية، إعلانه عن وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة ‎حلب".

في وقت سابق من اليوم، ادعت المعارضة السورية المسلحة، أنها سيطرت على بلدتي خان طومان وزيتان في ريف حلب الجنوبي بعد معارك، وفق ما نقلت قناة الجزيرة عنها.

وليل أمس الخميس، أفادت وكالة سبوتنيك، بأن الجيش السوري نجح بتثبت الميدان وبدأ هجوما مضادا في ريفي حلب وإدلب باتجاه المواقع التي سيطرت عليها المجموعات المعارضة المسلحة خلال اليومين الأخيرين.

وكان قد أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن مقتل أكثر من 200 شخص غالبيتهم من المسلحين في جراء المعارك المتواصلة منذ بين الجيش السوري، وهيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها في شمال سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.