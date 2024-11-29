افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن مجهولين اقدموا ليلاً بواسطة الكسر والخلع على اقتحام كنيسة القديسة رفقا في زحلة وسرقة صندوق النذورات والعبث بمحتويات الكنيسة . وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وعملت على رفع البصمات وفُتح تحقيق في الحادثة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مجهولون اقدموا ليلا على اقتحام كنيسة القديسة رفقا في زحلة وسرقة صندوق النذورات والعبث بمحتوياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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