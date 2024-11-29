أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، "أننا لا نبيع أسلحة لإسرائيل والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام".
وشدد على أنه "لا تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ تشرين الأول 2023 ونواصل التأكد من عدم وجود مبيعات"، مضيفًا "لا نسمح للسفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئنا".
هذا، وأكد وزير خارجية إسبانيا، أنه "علينا دعم الجيش اللبناني وهو ركيزة للاستقرار الداخلي ولتطبيق القرار 1701 بشكل كامل"، وذلك بعد وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
إلى ذلك، أشار ألباريس إلى أن "الأونروا لا بديل عنها وهي عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليونين من سكان غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إسبانيا: نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل وعلينا دعم الجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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