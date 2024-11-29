الكرملين: تطورات الأحداث في حلب انتهاك للسيادة السورية وروسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة

أشارت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إلى أن "تطورات الأحداث في حلب انتهاك للسيادة السورية، وروسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة"، في وقت تستمر فيه الاشتباكات بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة.
إلى ذلك، أوضحت أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرسمية إلى كازاخستان كانت مثمرة للغاية.
في سياق آخر، قالت الرئاسة إن "روسيا لم تتدخل ولا تنوي التدخل في العمليات الانتخابية في رومانيا وكل الاتهامات لا أساس لها من الصحة".
إلى ذلك، شددت على أن "إجراءات طوكيو غير الودية تعيق تمامًا المفاوضات بشأن معاهدة السلام بين روسيا واليابان".
وأكدت أنه "للوصول إلى مسار التسوية في أوكرانيا من الضروري معالجة الأسباب الجذرية للصراع هذه القضية أعمق من إرسال بعثة قوات حفظ السلام"، مضيفة "لدى روسيا معايير واضحة لحل الأزمة الأوكرانية".
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