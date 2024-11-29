الارصاد الجوية: طقس نهاية الاسبوع مستقر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، وانخفاض في نسبة الرطوبة، مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن الـ1700 متر، وضباب على المرتفعات".

وحذّرت من "تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1300 متر".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيا الى غائم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، واحتمال تساقط رذاذ خفيف محلي، نحذرمن خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1500 متر مع تشكل الضباب على المرتفعات".

ولفتت الى أن "الطقس السبت قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل وانخفاض في نسبة الرطوبة، مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1700 متر مع ضباب على المرتفعات".

وذكرت أن "طقس الأحد قليل الغيوم صباحا يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب عالية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وبقاء خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800 متر".

واضافت أن "طقس الإثنين غائم جزئيا صباحا يتحول تدريجيا فترة الظهيرة الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل و من دون تعديل في الداخل ، مع بقاء الاجواء باردة ليلا بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية واستمرار تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 1800متر".