سلوم: انتخاب رئيس خطوة أولى لاستعادة الدولة مفهومها الحقيقي

اعتبر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم في بيان، ان "دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى انتخاب رئيس للبلاد بما تحمله في طياتها من جدية، خطوة أولى لاستعادة الدولة مفهومها الحقيقي، واستعادة دور لبنان على كل المستويات، والنهوض بالبلد بقطاعاته كافة وبخاصة الصحية منها، التي عانت الامرين منذ اكثر من 5 اعوام من حيث النوعية وتوافر الخدمة ومعاناة المرضى إذ فقد معه لبنان الدور الكبير كصيدلية ومستشفى الشرق".

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