أفادت غرفة التحكم المروري عن "سقوط جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد المطار باتجاه بيروت"، مشيرة الى أن "دراج من مفرزة سير الضاحية يعمل على تسهيل السير في المحلة".

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المرروي: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد المطار باتجاه بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.