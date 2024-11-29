"المنار": الجيش الإسرائيلي اعتدى على مواطنين في جبانة الخيام ولم يقم باختطاف أي شخص

أوضحت قناة المنار بأن ما حصل في مدينة الخيام هو اعتداء على مواطنين كانوا في جبانة البلدة يدفنون متوفية، ولم يقم الجيش الإسرائيلي باختطاف اي شخص.

وقالت القناة إن "العدو يتمركز في الحي الشرقي الشمالي ويحاول السيطرة بالنار على الاحياء الاخرى".

ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار في لبنان، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خروقات عبر القصف أو تحليق المسيرات في الجنوب.