يديعوت أحرونوت: مسؤولون في المؤسسة الأمنية بإسرائيل يقدرون احتمال عودة القتال في لبنان بنسبة 50%

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن "مسؤولين في المؤسسة الأمنية بإسرائيل يقدرون احتمال عودة القتال في لبنان بنسبة 50%".

ونقلت عن ضابط إسرائيلي، قوله إنه "كلما كانت قواعد اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذها أكثر وضوحا فستصمد فيما بعد".

ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار في لبنان، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خروقات عبر القصف أو تحليق المسيرات في الجنوب.