مسؤول أميركي: إدارة بايدن لا تزال تدرس خطوات قبل نهاية الفترة الانتقالية لتعزيز حل الدولتين

قال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "إدارة بايدن لا تزال تدرس خطوات قبل نهاية الفترة الانتقالية لتعزيز حل الدولتين". وكان قد أشار وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرّف بتسائيل سموتريتش، الى أننا "حصلنا على وعد بعدم صدور قرار في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية خلال الفترة الانتقالية بأميركا".

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