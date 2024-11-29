خارجية إيران: التحركات الأخيرة للجماعات الإرهابية في سوريا تأتي ضمن مخطط أميركي إسرائيلي لزعزعة استقرار المنطقة

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إلى أن إيران تحذر من عودة أنشطة الجماعات المسلحة في سوريا، وذلك في وقت تستمر في الاشتباكات بين الجيش السوري وما يسمى بهيئة "تحرير الشام" وفصائل مسلحة موالية لها.

وأوضح بقائي أن "حلب وإدلب وريفاهما جزء من مناطق خفض التصعيد بموجب اتفاقية أستانا وعملية الجماعات الإرهابية خرق للاتفاق".

ودعا إلى "إجراء حاسم ومنسق لمنع انتشار ظاهرة الإرهاب في المنطقة"، مشيرا إلى أن "التحركات الأخيرة للجماعات الإرهابية في سوريا تأتي ضمن مخطط أميركي إسرائيلي لزعزعة استقرار منطقة غرب آسيا".

وأكد بقائي "ضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل دول المنطقة وخصوصاً جيران سوريا لتحييد هذه المؤامرة الخطيرة".