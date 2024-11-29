سلطات تشاد ألغت اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا

أعلنت سلطات تشاد، عن الغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا. وقالت الحكومة التشادية، إن "إلغاء الاتفاقيات الدفاعية والأمنية مع فرنسا يأتي لتأكيد السيادة الوطنية". كما أوضحت أن "إلغاء الاتفاقيات الدفاعية والأمنية مع فرنسا لا يضر بمتانة العلاقات والصداقة مع باريس".

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