ارتفاع حصيلة الضحايا في إندونيسيا إلى 27 قتيلا بعد انهيار أرضي جديد

ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية في جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا إلى 27 قتيلا بعد انهيار أرضي جديد أدى إلى ردم مركبات، وفق ما أعلنت وكالة الإغاثة المحلية.

وكانت الحصيلة السابقة قد بلغت 20 قتيلا واثنين في عداد المفقودين، بعد أن ضربت فيضانات عدة مناطق في شمال سومطرة خلال نهاية الأسبوع.

واشار المتحدث باسم وكالة البحث والتحقيق المحلية ساريمان سيتوروس، الى أن "انهيارا أرضيا جديدا عقب هطول أمطار غزيرة ردم طريقا معزولا في منطقة ديلي سيردانغ في مقاطعة سومطرة الشمالية مساء الثلاثاء".