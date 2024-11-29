وسائل إعلام إيرانية: مقتل قائد القوات الاستشارية الإيرانية التابعة للحرس الثوري في مدينة حلب السورية

اشارت وسائل إعلام إيرانية الى مقتل قائد القوات الاستشارية الإيرانية التابعة للحرس الثوري في مدينة حلب السورية. وفي السياق، ذكرت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي بالحرس الثوري الإيراني قتل في سوريا على يد "إرهابيين" مرتبطين بإسرائيل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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