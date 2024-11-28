"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا بشأن الوضع في شمال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني من نقص حادّ في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه "كارثي".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنّه عندما اندلعت الحرب في غزة قبل أكثر من عام، لجأ تقريبا جميع الذين نزحوا بسبب الأزمة إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف غيبريسوس، في مؤتمر صحافي في مقرّ المنظمة في جنيف "الآن، يعيش 90 في المئة منهم في خيم".

وأوضح أنّ "هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية".

وحذّر تيدروس من أنّ الوضع مروّع بشكل خاص في شمال غزة.

وكان تقرير أُعدّ، بدعم من الأمم المتّحدة، حذّر في وقت سابق من هذا الشهر من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة حيث توقف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريبا.

وزار فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام وجال خلالها على أكثر من 12 مرفقا صحيا.

وقال تيدروس إن الفريق رأى "عددا كبيرا من مرضى الصدمات وعددا متزايدا من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج".

وأضاف "هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية".

ولفت المدير العام إلى أنّ منظمته "تفعل كلّ ما في وسعها لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات".

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة قدّمت طلبات بشأنها في نوفمبر، تمّ تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تجري، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين اللذين ما زالا يعملان "بالحد الأدنى" في شمال قطاع غزة وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معربا عن أمله في أن لا تتم عرقلة هذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين "بحاجة إلى كل شيء"، ويعانيان بالخصوص من نقص شديد في الوقود، محذرا من أنّه "بدون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق".