درغام: نطالب بدفع مستحقات البلديات التي تم إقرارها بأسرع وقت ممكن لتمكين البلديات من إستعادة نشاطها

أشلر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، الى أنه "مع إنتهاء الحرب على لبنان وعودة الأهالي الى قراهم في الجنوب والبقاع والضاحية... أتوجه بالتهنئة من اللبنانيين عموما، ومن أبناء محافظة عكار ورؤساء بلدياتها وفاعلياتها وأهلها الذين إحتضنوا النازحين بالكثير من الحب والتقدير والعطاء، وأقول لهم: لقد أثبتم أنكم أهل المروءة والانسانية التي تغلبت على كل الصعاب، وأهمها الانقسام السياسي العميق، وهو ما يجعلنا نتفاءل بغد أفضل لوطننا وأبنائنا".

ولفت درغام، الى أنه "بهذه المناسبة نطالب بدفع مستحقات البلديات التي تم إقرارها بأسرع وقت ممكن لتمكين البلديات من إستعادة نشاطها وترتيب أمورها الداخلية".