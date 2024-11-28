اعلنت مصلحة "الابحاث العلمية الزراعية - Lari"، في بيان، ان "المعلومات الواردة من شبكة 60 محطة أرصاد جوية، تبين أن الاحوال الجوية المتوقعة هي استمرار الطقس المستقر نسبياً مع برودة ليلاً حتى ظهر الثلاثاء 12/3، بحيث يتحول مساء الثلاثاء 12/3الى ماطر ولعدة أيام ، ويتوقع ثلوج على ارتفاع 1600 متر ، ويطلب من المزارعين زرع الاصناف الشتوية وخاصة القمح والشعير قبل عودة الامطار".

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث الزراعية: طقس مستقر نسبياً حتى ظهر الثلاثاء يتحول مساء الى ماطر لأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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