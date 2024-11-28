مولوي: القوى الأمنية والعسكرية نجحت بضبط ومعالجة الاشكالات على امتداد الأراضي اللبنانية

أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في تصريح له بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، إلى "أننا نثني على تضمان المجتمع اللبناني. وتبين انه مجمتع واحد رغم كل ما قيل"، وقال: "نقدم أحر التعازي بالشهداء الذين سقطوا جراء العدوان وأخص بالذكر شهداء الجيش اللبناني والطاقم الصحي".

وشدد على أن "القوى الأمنية والعسكرية نجحت بضبط ومعالجة الإشكالات على امتداد الأراضي اللبنانية بظل الأوضاع الراهنة".

وأضاف وزير الداخلية "المجتمع اللبناني متضامن وكل المناطق احتضنت النازحين".