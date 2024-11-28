رئيس الوزراء البريطاني أعلن عن إجراءات جديدة بشأن الهجرة وإصلاح النظام القائم على النقاط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن "إجراءات جديدة بشأن الهجرة وإصلاح النظام القائم على النقاط"، موضحاً أن "الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم الهجرة تتضمن تقليل عدد الوافدين وتأمين الحدود". ولفت ستارمر، الى أننا "عازمين على ضبط الحدود والحكومات السابقة فشلت في تأمين حدودنا وشهدنا أرقاما غير مسبوقة للوافدين"، مضيفاً "الإجراءات الجديدة بشأن الهجرة وتأمين الحدود سيتم التصويت عليها غدا في مجلس العموم". وقال "نسعى لتسريع معالجة طلبات اللجوء لتوفير نفقات الإقامة".

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