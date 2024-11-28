"نيويورك تايمز": نتانياهو ينتظر تولي ترمب منصبه قبل تغيير موقفه من المحادثات مع حماس

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين غربيين، أن "نتانياهو يعتقد أن حماس ستعيد بسط سيطرتها على قطاع غزة سريعا بعد الحرب، وإدارة السلطة الفلسطينية لغزة محكوم عليها بالفشل".

وذكرت "نيويورك تايمز"، أن "إسرائيل لا تبدو مهتمة بتقديم تنازلات وتشكك في أفكار أميركية وعربية لإدارة غزة، ونتانياهو ينتظر تولي ترمب منصبه قبل تغيير موقفه من المحادثات مع حماس".