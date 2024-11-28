نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين غربيين، أن "نتانياهو يعتقد أن حماس ستعيد بسط سيطرتها على قطاع غزة سريعا بعد الحرب، وإدارة السلطة الفلسطينية لغزة محكوم عليها بالفشل".
وذكرت "نيويورك تايمز"، أن "إسرائيل لا تبدو مهتمة بتقديم تنازلات وتشكك في أفكار أميركية وعربية لإدارة غزة، ونتانياهو ينتظر تولي ترمب منصبه قبل تغيير موقفه من المحادثات مع حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز": نتانياهو ينتظر تولي ترمب منصبه قبل تغيير موقفه من المحادثات مع حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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